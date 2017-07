PT deve manter candidatura de Lula, diz Tarso

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Tarso Genro afirmou nesta segunda-feira (12) que o PT deve manter a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Segundo ele, "a decisão (condenação a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro) não enfraquece Lula, pois ela é produto de uma polarização já fixada". "O PT deve mantê-lo como candidato, pois ele é a única liderança, com apelo popular e capacidade política, para encaminhar uma saída não violenta para a crise", disse. Ainda segundo Tarso, a condenação já era esperada. "As frequentes manifestações de Moro sobre os processos contra Lula, a sua divulgação de gravações ilegais e a condução coercitiva espetacularizada de Lula, demonstram que Moro, desde o início, estava destinado a condenar Lula. Compôs uma situação política, em torno dos processos, que não lhe permitia recuar, com ou sem provas. E assim o fez: condenou-o sem provas. Vai passar para a história, esta sentença, como uma sentença injusta e ofensiva do Estado de Direito", criticou. Lula não será preso -pelo entendimento do Supremo, só começará a cumprir a pena se a segunda instância ratificar a decisão. Ele poderá recorrer em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Se a confirmação da sentença na segunda instância não acontecer antes da eleição de outubro de 2018, ele não será enquadrado na Lei da Ficha Limpa e poderá ser candidato.