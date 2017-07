Em Curitiba, sede da Justiça tem segurança reforçada e buzinaço

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em frente ao prédio da Justiça Federal do Paraná, a segurança foi reforçada depois da sentença que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta (12). O local está de portões semi-cerrados e três seguranças da Justiça, armados com espingardas, vigiam a frente do prédio. O esquema de segurança foi bolado especialmente para a ocasião, e deve perdurar até a noite. Por enquanto, apenas manifestantes a favor da Lava Jato estão no local e comemoram a sentença, com um carro de som e um megafone. "Há provas, e contra provas não há argumentos, nem ideologia, nem bravata", disse Cristiano Roger, do grupo Curitiba contra a Corrupção. Carros buzinam em comemoração à sentença, ao passar em frente ao fórum.