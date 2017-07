Loterias da Caixa arrecadam R$ 6,2 bilhões no primeiro semestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram R$ 6,24 bilhões no primeiro semestre deste ano. O valor, que foi divulgado nesta quarta-feira (12), representa incremento de 5,49% em relação ao total obtido no primeiro semestre do ano passado, R$ 5,9 bilhões. O número significa aumento real (já descontada a inflação do período) de 1,66% em relação ao resultado de 2016. As informações são da Agência Brasil. O maior volume foi registrado pela Mega-Sena, com R$ 2,26 bilhões, referentes a 36,24% da arrecadação de todos os produtos das loterias. Em seguida, ficou a Lotofácil, com 26,33% da arrecadação, seguida pela Quina, com 21,25% do total arrecadado. No mesmo período, os nove produtos lotéricos da Caixa repassaram R$ 3,05 bilhões para as áreas sociais do governo federal definidas em lei para recebê-los, como seguridade social, educação, esporte, segurança pública, cultura e saúde, já incluídos R$ 605 milhões a título de Imposto de Renda sobre os prêmios. O semestre ofertou em prêmios mais de R$ 2 bilhões em todas as modalidades.