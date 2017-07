Centro de inovação da USP capacitará startups em parceria com a Samsung

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cietec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia), entidade gestora da Incubadora de Base tecnológica do IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) da USP, foi escolhido pelo terceiro ano consecutivo para ser uma das incubadoras participantes do Programa de Promoção da Economia Criativa. O programa, uma parceria entre a Samsung, Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e a CCEI Daegu (Centro de Economia Criativa e Inovação, da Coreia do Sul), tem como objetivo estimular e apoiar o desenvolvimento e a aceleração de empreendimentos que tenham base tecnológica e que atuem em áreas de interesse da Samsung. Nestes três anos de participação, o Cietec incubou cinco empresas, sendo duas internas e três externas. "Participar de um programa como esse é muito importante, pois estamos vendo crescer no país uma cultura de inovação" explica Sérgio Risola, diretor-executivo do Cietec. "Estamos felizes de participar pelo terceiro ano consecutivo da iniciativa e já estamos vendo ótimos resultados nas empresas incubadas em anos anteriores". INGRESSO E SELEÇÃO Para ingressar na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de São Paulo USP/IPEN - Cietec, as empresas que atuam nas áreas de interesse do Programa devem se inscrever até o dia 20 de agosto pelo portal da Anprotec. Na segunda etapa, as propostas serão avaliadas por uma banca especializada, formada por Samsung, Anprotec e as incubadoras selecionadas. A seleção final premiará até 20 startups com um valor que pode chegar a R$ 250 mil por empreendimento. Além disso, as empresas selecionadas terão à disposição toda a infraestrutura da incubadora e acesso a treinamentos, assessorias e redes de investidores.