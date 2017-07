Com quatro desfalques, Coritiba luta contra maior jejum do Brasileirão

Galdezani: meia está recuperado e enfrenta o Avaí (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba vai a Florianópolis para enfrentar o Avaí, nesta quinta-feira (dia 13), às 21 horas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paranaense sustenta o maior jejum da edição 2017 da competição, com sete partidas sem vencer (empatado com São Paulo e Bahia).

Para esta partida, o técnico Pachequinho não terá quatro titulares. O zagueiro Werley e o volante Alan Santos seguem em tratamento. O meia Tiago Real saiu lesionado na última partida e está no departamento médico. O lateral-esquerdo William Matheus está suspenso – foi expulso contra o Sport, na segunda-feira.

O volante Jonas retorna ao time, após cumprir suspensão. Ele entra no lugar de Tiago Real. Com isso, Anderson deixa de atuar centralizado e volta à função utilizada no Campeonato Paranaense, ou seja, a meia-direita.

O meia Galdezani está recuperado de lesão, sofrida no primeiro tempo contra o Sport, e enfrenta o Avaí.

O atacante Kleber será julgado pelo Pleno (instância máxima) do STJD na quinta-feira. Ele vem jogando com base em efeito suspensivo, que anula provisoriamente a suspensão de 15 jogos. O efeito suspensivo ainda terá validade para o jogo de quinta-feira. Só a partir de sexta-feira ele voltará a cumprir a punição (desde que ela seja mantida).

Uma provável escalação para quinta-feira é Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e Carleto; Jonas, Galdezani, Anderson e Rildo, Henrique Almeida e Kleber.

AVAÍ x CORITIBA

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Simião, Pedro Castro, Marquinhos e Juan; Júnior Dutra e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e Carleto; Jonas, Galdezani, Anderson e Rildo; Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Local: Ressacada, em Florianópolis