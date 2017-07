Federer vence Raonic, vê Djokovic abandonar e encara Berdych na semifinal em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer está nas semifinais em Wimbledon. Nesta quarta-feira (12), o tenista, quinto colocado no ranking da ATP, venceu o canadense Milos Raonic, sétimo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 7/6 (7/4), garantindo sua classificação. O próximo adversário do suíço será o tcheco Tomas Berdych, que avançou após abandono de Novak Djokovic. Federer apostou na eficiência de seu saque no primeiro set. Com um aproveitamento impressionante de 94% de pontos ganhos no primeiro serviço, o suíço forçava o saque e subia à rede para definir o ponto. Do outro lado, Raonic encontrava muitos problemas na devolução do serviço de Federer e pouco conseguia incomodar o suíço. O segundo set foi de clara superioridade de Federer. Após conseguir uma quebra logo no primeiro game, o suíço passou a trocar mais bolas para induzir o adversário ao erro. A receita deu certo, e o ex-número 1 do mundo conseguiu mais uma quebra, deixando a parcial tranquila para fechar em 6 games a 2. Antes de o terceiro set começar, Raonic pediu tempo para ir ao banheiro e aproveitou para esfriar a partida. O canadense conseguiu levar a parcial para o tiebreak, mas acabou derrotado por Federer por 7 a 4. Na semifinal, vai enfrentar Tomaz Berdych. Também nesta quarta, o tcheco garantiu sua classificação após abandono de Novak Djokovic. O sérvio sentia dores no ombro direito desde terça-feira, quando venceu Adrian Mannarino e garantiu sua classificação para as quartas de final. A partida foi realizada um dia depois do previsto, o que fez o tenista criticar a organização do torneio. Berdych vencia o segundo set por 2 a 0 após vencer o primeiro por 7 a 6 (7/2) quando Djokovic desistiu. O sérvio era o único que poderia tirar Andy Murray da liderança do ranking mundial. Assim, mesmo com a derrota para Sam Querrey, o britânico segue no topo.