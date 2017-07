Porgrama de Embaixadores Choice 2.0 abre inscrições para segunda turma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Programa de Embaixadores Choice 2.0 está com inscrições abertas para a sua segunda turma. As inscrições podem ser realizadas até o último domingo de julho (23) pelo site do programa. É possível solicitar bolsas no formulário de inscrição. Mais de 800 jovens universitários de 24 Estados do país já passaram pelo Programa de Embaixadores, criado em 2011 pela Artemisia, organização sem fins lucrativos que trabalha com a disseminação e fomento de negócios de impacto social no Brasil. O objetivo do programa é formar jovens que pensem em soluções inovadoras e sustentáveis para problemas sociais. A programação do Choice 2.0 se divide em três etapas: uma imersão de três dias, uma vivência de seis semanas para desenvolvimento do projeto e a apresentação final para uma banca avaliadora. Mais informações podem ser encontradas no blog do programa ou na página do Facebook.