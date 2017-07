Rosamaria Murtinho e Leticia Spiller em 'Dorotéia'

Rosamaria Murtinho e Leticia Spiller em cena (foto: Divulgação)

Para comemorar os 60 anos de carreira, Rosamaria Murtinho interpreta a protagonista e vilã Dona Flávia na peça Dorotéia, texto de Nelson Rodrigues, nesta sexta e sábado, às 21h e domingo, às 18h, no Guairinha. No elenco, Letícia Spiller e mais dez atores.

Dorotéia tem direção e encenação de Jorge Farjalla, mantendo e ampliando o diálogo com questões contemporâneas. A montagem onde o sagrado e o profano caminham juntos, estreou em fevereiro de 2016 no Rio de Janeiro e realizou 4 temporadas, com casa lotada. Escrita em 1949, Dorotéia fecha o ciclo das obras do teatro desagradável de Nelson Rodrigues, intitulado pelo crítico Sábato Magaldi como “peças míticas” sendo a única farsa escrita pelo autor.

Serviço

Dorotéia

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guarinha)

Quando: Sexta e sábado, às 21h e domingo, às 18h

Quanto:

Plateia: R$ 100. Balcão: R$ 80