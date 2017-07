'Decisão de Moro integra cronologia política', diz líder estadual do PT

ANA LUIZA ALBUQUERQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por volta das 18h, movimentos de esquerda começavam a se reunir em frente ao Masp, na avenida Paulista, para protestar contra a condenação em primeira instância do ex-presidente Lula. Para o presidente do diretório estadual do PT (SP), Luiz Marinho, a decisão do juiz Sergio Moro acompanha o cronograma da crise política em que se encontra o presidente Michel Temer. "A decisão não é surpresa, mas não pelo que está no processo. Sempre que há algum acontecimento novo na conjuntura política, tem alguma novidade do Moro na Lava Jato", disse à reportagem. Marinho ressaltou que a condenação de Lula acontece "justo no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça começa a analisar a denúncia contra Temer". "Manifestamos nosso repúdio porque o intuito parece ser tirar Lula das próximas eleições. É uma fraude eleitoral. Estamos convictos que as instâncias superiores vão corrigir esse erro brutal", continuou o presidente do diretório. Ao final da tarde, algumas dezenas de pessoas portavam bandeiras e cantavam "Lula guerreiro do povo brasileiro". O Vem pra Rua, movimento que se destacou nas manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, também marcou um ato em frente ao Masp para as 18h. "Vamos ver se dessa vez aparecem", disse Marinho ao ser informado sobre o protesto da direita.