Maia minimiza tom e diz que votará MP se houver acordo na Câmara

GUSTAVO URIBE E LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que disse que não reconhecerá qualquer medida provisória que faça mudanças na reforma trabalhista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), minimizou o tom na tarde desta quarta-feira (12). Criticado pelas centrais sindicais ao longo do dia, ele disse à reportagem que aceita colocar em votação a proposta enviada pelo presidente Michel Temer caso se chegue a um acordo com os parlamentares. "Se tiver um acordo com os deputados federais, sim, vou fazer a interlocução com o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para organizarmos juntos", disse. Maia afirmou que a sua posição é tentar construir com calma um acordo, já que alguns parlamentares ainda não foram convencidos. "Nós temos um prazo de 120 dias. Não será fácil, mas meu papel é o diálogo", disse. Na madrugada, em mensagem nas redes sociais, ele havia dito que não pretendia pautar a medida provisória. "Não participamos de nenhum acordo. Queremos reformar o Brasil. Chega de mentiras", afirmou. Na manhã desta quarta-feira (12), a Força Sindical entrou em contato com Maia para tratar da declaração. "Ele participou das reuniões [com o governo] e disse que cumprirá com o que foi acordado lá. Ele deve ter motivos políticos que eu desconheço para dizer aquilo", disse o secretário-geral, João Carlos Gonçalves, o Juruna. Para o presidente da UGT, Ricardo Patah, a declaração de Maia foi uma "cena política". "Isso foi para despistar, já que ele está sendo acusado de querer sentar na cadeira do presidente", disse. Para convencer a base aliada a aprovar a reforma trabalhista, o presidente firmou em maio um acordo com senadores da base aliada em que previa alterações na legislação aprovada a partir da edição de uma medida provisória. A manifestação de Maia irritou o presidente Michel Temer, que garantiu em conversas reservadas que honrará o compromisso firmado pelo líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), com a base aliada e editará uma medida provisória. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, também pregou que o acordo seja cumprido e defendeu que seja feito um diálogo com a Câmara. "O intuito do governo é dar prosseguimento ao acordo, na maneira como for mais conveniente, e chamando ao diálogo a Câmara", disse. CONVITE Para tentar minimizar os estragos, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, telefonou para as principais centrais sindicais para negar que o governo havia recuado da iniciativa. Ele chegou a até mesmo convidá-las para evento nesta quinta-feira (13) de sanção da reforma trabalhista, mas tanto a Força Sindical como a UGT recusaram. Elas devem se reunir na próxima quarta-feira (19) com o presidente para discutir a medida provisória. Para contrapor Maia, o Palácio do Planalto decidiu agilizar a edição da iniciativa. A ideia é que uma primeira versão do texto seja finalizada na semana que vem, para que seja discutida tanto com o Senado como com a Câmara.