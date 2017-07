Diego Souza detona diretoria, cita drama pessoal e diz que fica no Sport

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A novela finalmente chegou ao fim. Em um pronunciamento emocionado e sem esconder seu descontentamento com a diretoria do Sport, o atacante Diego Souza anunciou nesta quarta-feira (12) que permanecerá no clube pernambucano e cumprirá normalmente seu contrato. O jogador, que se reapresentou no clube após período de ausência, tinha proposta para se transferir para o Palmeiras.

"Nem tudo é o que parece ser. E nem tudo é o que fazem parecer ser. Eu nunca precisei mentir aqui no Sport em relação a nada. Sempre fui muito profissional aqui dentro. Exemplos para essa juventude. E carreguei essa bandeira do Sport comigo. Tanto dentro quanto fora. Em todos os sentidos", disse Diego Souza. Em seu pronunciamento, o atacante reclamou das notícias ventiladas sobre a possível transferência para o Palmeiras.

"E aconteceram coisas esses dias, que eu tive momentos de dificuldade. Eu fiquei muito triste. Nunca estive tão triste desde que cheguei no Sport. Nunca tive aqui para julgar ninguém, para dar porrada em qualquer situação. Tem muito mal caráter dentro dessa história. Teve gente do lado de vocês que se aproveitaram da situação. Eu fiquei muito chateado com tudo o que aconteceu".

O principal alvo das reclamações do atacante, porém, foi a diretoria do Sport. Segundo Diego Souza, o jogador já havia afirmado aos dirigentes que não pretendia deixar o clube e explicado seus problemas particulares. "Primeiramente não me senti protegido aqui dentro do clube. Não me senti protegido pela direção do clube. Mandei uma mensagem para o presidente, e ele me respondeu. E a partir do momento de resolver um problema particular, calhou de ser no meu sétimo jogo. Coincidência", afirmou o jogador.

"Vesti a camisa desde o momento que cheguei aqui e continuaram falando de negociações, de renovações de aumento de salário para ganhar o dobro no Palmeiras, falando de valores e não me respeitaram no momento em que mais precisei", completou.

Em diversos momentos do pronunciamento, Diego Souza se emocionou e citou problemas pessoais -mas sem entrar em detalhes sobre o assunto. O atacante afirmou que contou aos demais atletas do Sport sobre o momento difícil que estava passando.

"Falei para os meus companheiros, mandei mensagem expondo meu problema. Todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo comigo, ate para entender que eu não estava indo embora nem forçando nenhuma situação. De coração quero agradecer meus companheiros por terem me entendido e ficado do meu lado", contou. Por último, o jogador mostrou-se chateado com os comentários de que seria "mercenário" e afirmou ter aberto mão de boas propostas em outros momentos da carreira.

"Meu problema não é dinheiro. Gracas a Deus ao longo da minha carreira, consegui me realizar financeiramente. Se for para falar de valor, quando voltei para cá, saindo do Fluminense, deixei [de ganhar] quase R$ 100 mil reais. Se fosse uma proposta da China, que resolveria minha vida... mas não é o que eu estou procurando no momento. Tive esse problema, como qualquer um pode ter. Espero que ninguém tenha, são coisas ruins".