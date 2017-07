Direitos da “Libertadores” em jogo

Entre hoje e amanhã, deve sair um documento da Conmebol, com explicações sobre o processo de licitação para a transmissão da 'Libertadores da América'. Se será por meio de uma ou mais agências, possibilidade mais provável, ou através da negociação direta com as emissoras de televisão, como sempre aconteceu. E algo que passa a valer para o mundo inteiro e não só aqui para o Brasil. Globo, Fox e Globosat, naquilo que nos diz respeito, já de alguns anos são as donas desses direitos. O que mais chama atenção é que este será o primeiro grande processo de concorrência, depois de todos os problemas ocorridos na FIFA e na própria Conmebol, além de outras, que levaram à prisão muitos dos seus dirigentes. A expectativa de todos para o procedimento, em vias de ser colocado em prática, é a necessidade de ele vir a ser mais justo e transparente. Aliás, o que se espera como mínimo.

Lenços Presidente

Na sua mais recente participação no 'Altas Horas', do Serginho Groisman, Juliana Paes revelou que nunca teve dificuldade nenhuma com as cenas de choro. Fazia isso com a maior facilidade.

Não é que é

Em 'A Força do Querer', pelo menos até aqui, ela apareceu chorando em todos os capítulos. E tudo como se deve ou manda o figurino, com direito a lágrimas escorrendo pelo rosto e olhos inchados.

Homenagem

O encerramento de 'A Praça é Nossa', nesta quinta, no SBT, será uma homenagem ao Marcelo Rezende, inclusive com a participação do Alexandre Porpetone imitando o apresentador da Record. E vai fechar com o Carlos Alberto de Nóbrega dedicando o programa a ele.

Ibope

O 'Masterchef', reconhecidamente um grande sucesso da Band, na terça-feira bateu recorde da temporada, na Grande São Paulo. Fechou com 7,3 pontos, share de 13,4% e pico de 9. Fez terceiro lugar, atrás de Globo(15,1), SBT(8,0), mas à frente da Record(6,0).

Panorama

Agora, como seria esse cenário, se não houvesse a confusão das emissoras da Simba com as operadoras. Repare que nesse dia, a Band já representa alguma ameaça. Já a Rede TV!(0,9), nenhuma.

Mas olha a besteira

Depois de 'Mil e Uma Noites', que vem por aí retalhada, para apenas dois meses no ar, a Band vai colocar um reality, gravado por uma produtora turca, na República Dominicana. Ela só vai exibir. Ou seja, toda a audiência das novelas turcas será jogada fora.

Último dia

Silvio Santos tem estúdio reservado para as suas gravações até esta quinta-feira. Adiantou tudo que foi possível para os próximos domingos e vai entrar em férias. Destino primeiro, Estados Unidos.

Última forma

O SBT não desistiu de produzir a segunda temporada da série “A Garota da Moto” e nem mesmo cancelou sua parceria com a Mixer. No entanto, todos os trabalhos que estavam definidos para este ano foram transferidos para o próximo.

Novela de estreia — Ex-Globo, Ana Júlia Dorigon faz sua estreia na Record vivendo a Dulcinéia da novela “Belaventura”, que estreia dia 25. Alguém que o tempo todo será explorada e maltratada por Falstaff, personagem de André Mattos, dono de uma taverna.

Bate – Rebate

. Nesse vai e vem de atores entre Globo e Record, que a coluna já destacou, Hylka Maria fará uma participação em 'A Força do Querer', como mulher de um traficante...

. ... Ela integrou o elenco de 'Os Dez Mandamentos' e vai aparecer na novela das nove, dia 17, em cenas com Bibi, Juliana Paes.

. Bem curioso o nome artístico da cantora vivida por Fafá de Belém em 'A Força do Querer': Almerinda...

. ... Mas podem me chamar de 'Mere Star'.

. Ex-Veja e The Wall Street Journal, Geraldo Samor é o novo contratado da Jovem Pan...

. ... Colunista de negócios, entrará no 'Jornal da Manhã' às segundas, quartas e sextas

. O Multishow vai exibir, ao vivo, nesta sexta-feira, o show da dupla Simone & Simaria, a partir das 23h45.

. Dos mais interessantes e muito bem feito o trailler do filme 'A Lei é Para Todos', com Flávia Alessandra, Antonio Calloni e Marcelo Serrado, entre outros...

. ... Estreia nacional no dia 7 de setembro.

· A Rede TV! já tem Luciano Jr., atualmente em férias, como correspondente na França...

· ... E agora passa a contar com os trabalhos de Érika Abreu em Londres.

· Rogério Morgado, ex-'Programa do Porchat', ficou com a vaga de Fabio Rabin no 'Pânico'.

· Acertando: a data correta do Emmy Awards é 17 de setembro. Não 19. Transmissão do TNT.

· 'Mister Brau', série de Lázaro Ramos e Taís Araújo, registrou terça-feira recorde das 3 temporadas, tanto no Rio(29 pontos com 44% de share) quanto em São Paulo(26/39%).

C´est fini

Com trabalho de Leandro Sena, a TV Aparecida exibe nesta quinta, às 21h30, no 'Arquivo A', um especial sobre a vida do aposentado brasileiro. Que, para a esmagadora maioria, não tem nada de “especial”. Ao contrário. Então é isso.

Mas amanhã tem mais. Tchau!