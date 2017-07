Sem oferta do Zenit em mãos, Rodrigo Caio é relacionado para defender o São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior poderá contar com Rodrigo Caio para enfrentar o Atlético-GO nesta quinta-feira, no Morumbi. Havia a expectativa de que o Zenit fizesse uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 66,78 milhões) para contratar o zagueiro. No fim de semana, o clube nem sequer divulgou a lista de relacionados por conta dessa possibilidade. No entanto, os russos resolveram esperar um pouco mais ainda de negociar. O clube europeu joga com o tempo para tentar contratar o jogador. A ideia é analisar mais o mercado para ver se o São Paulo aceita liberar o atleta por um valor inferior à multa rescisória. A diretoria tricolor, no entanto, diz que não tem a intenção de negociar o defensor e só o libera caso os 18 milhões de euros, valor estipulado em contrato, seja depositado. Segundo apurou a reportagem, Rodrigo Caio se mostrou propenso a aceitar a oferta russa. O jogador conversou com Giuliano, que defende o Zenit e é constantemente convocado por Tite para defender a seleção brasileira. Por contrato, Rodrigo Caio tem direito a receber 1,8 milhão de euros caso seja pago o valor da multa e, segundo apurou a reportagem, deverá ganhar entre salários e luvas cerca de 3,4 milhões de euros por ano na Rússia. Por outro lado, como limite máximo de estrangeiros por partida no Campeonato Brasileiro é de cinco, Dorival Júnior teve de deixar Lugano fora da lista. Arboleda, Buffarini, Cueva, Jonathan Gomez e Pratto foram os escolhidos. Já no ataque, o treinador vai contar com o retorno de Gilberto. O atacante está recuperado de dores no joelho e foi liberado pelo departamento médico para atuar.