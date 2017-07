Prefeitura libera cultivo no recuo de calçada e vai mudar a lei

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

O prefeito Rafael Greca recebeu os responsáveis pela horta cultivada no Cristo Rei, Ricardo Leinig e Márcia Steil, e a bananeira do Hugo Lange Vanderlei Lozano Silva nas audiências do 156, próprias para desatar nós burocráticos da cidade. Ambos tinham sido denunciados por moradores da cidade por cultivar em espaços públicos. Na reunião, o prefeito anunciou que vai criar nova regulamentação, que estimule a agricultura urbana e solucione casos similares, evitando conflitos como os que ocorreram com Vanderlei e Ricardo e Márcia.

“A agricultura urbana é uma tendência mundial, a humanidade tem que se voltar de novo para terra e para o arado”, disse o prefeito. Greca ainda brincou com os participantes. “Se Burle Marx, meu amigo e grande paisagista brasileiro, fosse vivo, ia louvar a ideia de colocar bananeiras, ao invés de roseiras europeias, no jardim.” No encontro, Greca disse que vai suspender as sanções contra Vanderlei e Ricardo e Márcia, enquanto o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o Ippuc, está fazendo nova regulamentação para estes tipos de casos.

O Ippuc já constituiu um grupo de estudo para flexibilizar o uso do remanescente de recuo, área onde usualmente fica o canteiro de grama nas calçadas. A atual legislação não prevê o aproveitamento dessas áreas para este fim, o que obriga a fiscalização a penalizar quem cultiva nesses recuos.

Os responsáveis pela horta do Cristo Rei, Ricardo Leinig e Márcia Steil, também celebraram o resultado. Leinig explicou ao prefeito que medidas de segurança tomadas. “Para evitar a poluição, usamos plantas não comestíveis, que protegem as hortaliças”, contou.

Vanderlei foi acompanhado pela esposa, Kátia Regina Matins Souza, e o filho Téo, de apenas cinco anos. “Um dos motivos pelos quais plantei as bananeiras foi ensinar ao meu filho como é a natureza”, contou. Lozano Silva também comentou que as plantas acabaram se tornando queridas da vizinhança e comemorou a decisão do prefeito.

Agricultura Urbana

O prefeito Rafael Greca validou, nesta terça-feira (11/7), em reunião no Ippuc, o projeto do Centro de Referência em Agricultura Urbana e Economia Criativa. O projeto será instalado na área anexa ao pátio de manobras de trens próximo à Rodoferroviária, na área do Vale do Pinhão e será fruto de parceria entre o município e a concessionária Rumo (antiga ALL).

As hortas comunitárias são o principal programa da Secretaria Municipal de Abastecimento. Hoje a cidade conta com 848 famílias participantes das hortas urbanas numa área total de 410 mil metros quadrados espalhados por Curitiba. Das 392 escolas, 85 têm hortas comunitárias.