Revista publica foto de Lupita Nyong'o em 'Pantera Negra' e outras imagens do filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista americana "Entertainment Weekly" publicou nesta quarta (12) imagens exclusivas de "Pantera Negra", filme que estreia no Brasil no início de 2018. O personagem-título é interpretado por Chadwick Boseman, 40, e apareceu em "Capitão América: Guerra Civil" (2016). Ele estará também no próximo longa dos "Avengers". Em seu primeiro filme solo, o herói conta com um elenco de estrelas, entre elas Lupita Nyong'o, 34, vencedora do Oscar em 2014 por "Doze Anos de Escravidão", como a guerreira Nakia. Também estão no filme os atores Michael B. Jordan (de "Creed: Nascido para Lutar" e "Quarteto Fantástico", ambos de 2015), 30, e Forest Whitaker, 56, vencedor do Oscar em 2007 por "O Último Rei da Escócia" e visto recentemente em "Rogue One" e "A Chegada", ambos de 2006.