Bizinelli brinca com a operação Lava Jato

Bizinelli (foto: Brasílio Wille)

A comédia Bizinelli: um homem abaixo da lei estreia hoje e será apresentada até 16 de julho, de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 19 horas, no Teatro Zé Maria.

O texto de Fábio Silvestre brinca com a operação Lava Jato. O personagem, Bizinelli é um detetive, um homem solitário que vive em uma das regiões mais marginalizadas da área central de Curitiba, o Terminal Guadalupe. Naquela atmosfera onde se misturam os usuários do transporte público que vai e vem da região metropolitana, com os traficantes, mendigos, prostitutas, comércio de cabelos, bares.

Bizinelli, o pior detetive da “República de Curitiba”, finalmente tem o maior caso de sua carreira nas mãos que envolve políticos, frigoríficos, empreiteiras, travestis delatores, uma loura misteriosa e um juiz que vive na região do Bacacheri.

Serviço

Bizinelli: Um Homem Abaixo da Lei

Onde: Teatro Zé Maria

Quando: De hoje a 16 de julho. Quinta a sábado, às 20 horas; domingo às 19 horas

Quanto: R$ 30