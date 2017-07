Robson: ele volta ao time contra o Oeste (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube terá três mudanças para o próximo jogo, que será sexta-feira (dia 14) às 20h30, contra o Oeste, na Arena Barueri. O lateral-direito Junior, lesionado, será substituído por Cristovam. Na zaga, o zagueiro Rayan e o meia-atacante Robson retornam ao time após suspensão. Com isso, Wallace e Felipe Alves ficam no banco.

Uma quarta mudança também é provável. O centroavante Rafhael Lucas foi substituído no intervalo do jogo de terça-feira, contra o Vila Nova, por outro jogador da posição, Alemão. É possível que Alemão ganhe uma chance como titular contra o Oeste.

A provável escalação seria Richard; Cristovam, Brock, Rayan e Igor; Gabriel Dias, Zezinho, João Pedro, Renatinho e Robson; Rafhael Lucas (Alemão).

Em relação ao desempenho do time na derrota por 3 a 2 para o Vila Nova, no Serra Dourada, o técnico Cristian de Souza fez sua análise. “A gente conversou logo após a partida. Parece que a gente precisa se assustar para acender no jogo”, disse, para a rádio Banda B. “É com conversa, com cobrança, mostrando isso para os jogadores, fazendo eles entenderem que não precisamos passar por uma situação desconfortável para assumir as rédeas do jogo. Nunca pedimos isso, obviamente. Queremos sempre ter o controle do duelo, mas são circunstâncias do jogo e esperamos corrigir isso o mais rápido possível”, afirmou.

A inexperiência do grupo foi citada pelo treinador. “É um grupo jovem, que vai oscilar muito. Nós temos que aprender e amadurecer com nossos erros e saber que estamos no caminho de tentar achar o equilíbrio. Esse é o meu desafio. Tenho a convicção que a questão ofensiva vem melhorando, já conseguimos hoje trabalhar a bola e criar inúmeras situações”, completou.