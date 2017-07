Flamengo e Grêmio duelam pela vice-liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Flamengo e Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h30, na Ilha do Urubu, vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro é o atual segundo colocado e quer aproveitar a boa fase para continuar como o principal rival do Corinthians na briga pelo título. O time dirigido por Zé Ricardo vem de quatro vitórias consecutivas e está invicto há sete rodadas -a única derrota na competição aconteceu diante do Sport na Ilha do Retiro.

Depois disso, o Flamengo embalou com cinco triunfos (Chapecoense, Ponte Preta, São Paulo, Bahia e Vasco) e dois empates (Avaí e Fluminense). Além do bom momento, o Flamengo tem a seu favor o novo estádio na Ilha do Governador.

Desde que foi inaugurado, a Ilha do Urubu viu quatro vitórias e aproveitamento de 100% dos rubro-negros. Mas para dar sequência a esses triunfos, Zé Ricardo tem um desfalque de peso.

O centroavante Guerrero está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e será substituído por Leandro Damião. Outro problema é na defesa, com a lesão muscular de Rhodolfo. O zagueiro está fora do time por um mês e terá seu lugar ocupado por Rafael Vaz. O Grêmio vive uma situação oposta à dos cariocas.

O time gaúcho chegou a duelar com o Corinthians pela liderança há três rodadas, mas, desde então, não conseguiu mais se firmar na competição. Já são três derrotas seguidas (Corinthians, Palmeiras e Avaí) que fizeram o Grêmio cair para o terceiro lugar. O time gaúcho soma 22 pontos, contra 23 do Flamengo. O Corinthians é o dono da liderança, com 32. Para encarar o Flamengo, o técnico Gaúcho tem três desfalques: o goleiro Marcelo Grohe e os atacantes Pedro Rocha e Bolaños.

FLAMENGO Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz, Trauco; Márcio Araújo, Cuellar, Diego, Everton Ribeiro, Éverton; Leandro Damião. T.: Zé Ricardo

GRÊMIO Léo; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Arthur, Ramiro; Luan, Barrios, Fernandinho. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Ilha do Urubu Horário: 19h30 desta quinta-feira

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)