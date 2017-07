Hoje é dia do Rock. Mas só no Brasil

O dia 13 de julho é conhecido no Brasil como Dia Mundial do Rock. A data foi instaurada no Brasil nos anos 90 e ganhou força no século 21. E isso ocorreu apenas no Brasil. Outros países, inclusive aqueles mais ligados ao rock, como Inglaterra e Estados Unidos, não possuem uma data específica para celebrar esse estilo musical.

Nos anos 90, quando duas rádios paulistanas, a 89 FM e a 97 FM, começaram a mencionar o dia 13 de julho em sua programação. A celebração foi aceita pelos ouvintes e disseminou-se pelo País.

Curiosamente, a escolha da data 13 de julho não tem nenhum motivo ligado ao rock brasileiro. Trata-se de uma homenagem ao Live Aid, um concerto de rock que ocorreu neste dia, no ano de 1985, simultaneamente em Londres (Inglaterra) e na Filadélfia (Estados Unidos). A ideia do organizador, Bob Geldof, era chamar atenção para o problema da fome na Etiópia. Os shows foram transmitidos ao vivo pela BBC para diversos países e abriram os olhos do mundo para a miséria no continente africano.

O Live Aid teve alguns dos maiores artistas do rock em todos os tempos, como Queen, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2, Sting, Black Sabbath, Eric Clapton, The Who, BB King, Madonna e Dire Straits. Na ocasião, um dos participantes, Phil Collins, manifestou o desejo de que aquele dia fosse considerado o "dia mundial do rock".

Alguns especialistas em música acreditam que outros dias teriam mais relevância para a história do rock. Uma das datas sugeridas nos Estados Unidos seria 5 de julho de 1954, quando Elvis Presley gravou uma versão mais rápida do blues That's All Right e estourou nas paradas. Outra sugestão é 9 de fevereiro de 1964, quando os Beatles se apresentaram pela primeira vez nos EUA.

Rock e pop

Qual a diferença entre rock e pop? “O pop diz que tudo está bem e o rock diz que não está, mas é possível mudar”, chegou a sentenciar o vocalista Bono Vox, do U2. A discussão ganhou corpo nos anos 60, quando o rock começou a extrapolar o formato de canção com refrão, melodia e três minutos de duração. Para alguns, o rock ganhou relevância a partir daí, até porque seus executores pregavam uma atitude revolucionária, inexistente entre os artistas pop – que eram vistos como superficiais. Na verdade, não há um consenso. Os Beatles, por exemplo, mostram em sua discografia que é possível ser rock e pop ao mesmo tempo.

Alguns eventos de rock em Curitiba no dia de hoje

O Hard Rock Café Curitiba (Rua Buenos Aires, nº 50, Batel) vai promover o Dia Mundial do Rock Way, a partir das 19 horas. A banda Firecracker abre as comemorações. Em seguida é a vez das bandas Geração Coca Cola e Rock Bugs.

O Claymore Highway Bar (BR-116, nº 17253) recebe a a jam session da Banda 91Rock – que promete tocar os grandes clássicos do Rock. Depois é a vez da Delorean subir ao palco e desfilar covers dos anos 80 e 90. A entrada é livre.

O Sheridan´s Irish Pub o show "I Love Rock &Roll", com Zé Rodrigo e banda. Um dos grandes intérpretes roqueiros de Curitiba, ele traz um repertório que vai de grandes clássicos a hits mais recentes do rock. A casa abre às 19 horas

A 1º Rock & Roll Day Bello’s Car fará uma festa embalada com sucessos de Elvis Presley, interpretado pelo artista Rogério Cordoni e pela banda Cracker Jack Band. O evento que acontece na sede da Bello´s Car (BR-277, Santo Inácio) entre 19 e 23 horas.

Vinte nomes que marcaram história no rock



Vocalistas

Elvis Presley

Freddie Mercury (Queen)

Janis Joplin

Mick Jagger (Rolling Stones)

Roy Orbison

Baixistas

Flea (Red Hot Chili Peppers)

Gene Simmons (Kiss)

John Entwistle (The Who)

Paul McCartney (Beatles)

Sting (The Police)

Guitarristas

Eddie van Halen

Eric Clapton

Jimi Hendrix

Jimmy Page (Led Zeppelin)

Mark Knopfler (Dire Straits)

Bateristas

Ginger Baker (Cream)

Hal Blaine (Beach Boys)

John Bonham (Led Zeppelin)

Keith Moon (The Who)

Neil Peart (Rush)