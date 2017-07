Embalado, Avaí recebe o pressionado Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Avaí e Coritiba vivem realidades controversas no Campeonato Brasileiro. O time catarinense está na zona de rebaixamento, mas mantém os ânimos em alta. Já os paranaenses, que ocupam a intermediária, estão sob pressão. As duas equipes se encontram nesta quinta-feira (13), às 21h. Apesar de estarem na 18ª posição, os avaianos deram sinais de recuperação nas últimas semanas. O Avaí chega para o duelo na Ressacada, em Florianopólis, tentando engatar sua quarta partida seguida sem perder —anteriormente, empatou com a Ponte Preta e venceu, fora de casa, Botafogo e Grêmio. O Coritiba, que teve um bom no início no Brasileiro, agora amarga uma série de sete jogos sem vitórias —quatro empates e três derrotas. A equipe paranaense chegou a figurar na terceira posição, mas terminou a última rodada na 12ª colocação. “Ninguém aqui no Coritiba está feliz ou satisfeito, mas temos certeza que temos condições de buscar o resultado positivo. Respeitamos o Avaí, sabemos que eles estão vindo de uma grande vitória, mas nós vamos lá buscar”, disse o lateral-esquerdo Tiago Carleto. As principais mudanças do Avaí em relação a última partida deverão ser as entradas do atacante Júnior Dutra e do meia Marquinhos. O primeiro deles assume a posição de Joel, suspenso. Já capitão retorna a equipe após passar por problemas musculares e conseguir um efeito suspensivo —ele havia sido punido em quatro partidas de suspensão por causa da expulsão contra o Flamengo, e já cumpriu dois jogos. O time do treinador Pachequinho terá quatro desfalques e dois reforços. O zagueiro Werley, o volante Alan Santos e o meia Tiago Real seguem vetados pelo departamento médico; o lateral-esquerdo William Matheus cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Sport. O volante Matheus Galdezani, que era dúvida, e o atacante Kleber, que será julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quinta, estão liberados para atuar. AVAÍ Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Wellington Simião, Pedro Castro, Marquinhos e Juan; Júnior Dutra e Rômulo. T.: Claudinei Oliveira CORITIBA Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e Carleto; Jonas, Matheus Galdezani e Anderson; Rildo, Henrique Almeida e Kleber. T.: Pachequinho Estádio: Ressacada, em Florianópolis Horário: 21h desta quinta Juiz: Raphael Claus (SP)