Mercedes C 300 Estate Avantgarde uma perua de luxo

É única perua da marca disponível no País (foto: Divulgação)

A Mercedes está importando para o Brasil o modelo C 300 Estate Avantgarde. A perua chega por R$ 265,9 mil. Com 4,69 metros de comprimento, ela tem porta-malas capaz de levar entre 490 e 1,5 mil litros de bagagem. Equipada com motor 2.0 turbo de 245 cavalos com injeção direta de gasolina, a C300 Estate Avantgarde acelera de zero a 100 km/h em 6,1 segundos e atinge 250 km/h (velocidade máxima limitada eletronicamente). O câmbio automático de nove velocidades é o mesmo utilizado em todos os modelos entre o C 180 e o C 300. Tem cinco programas de condução, entre o mais econômico e o mais esportivo. As trocas de marchas podem ser feitas por aletas atrás do volante.

Sua lista de equipamentos inclui teto solar panorâmico, sistema de estacionamento automático com sensores Parktronic (seis traseiros e seis dianteiros), revestimento de couro e banco do motorista com ajustes elétricos e memória. O banco traseiro é dividido em três partes, o que aumenta o número de configurações para transporte de passageiros e objetos maiores. A tampa traseira tem abertura elétrica. Na parte de tecnologia, monitoramento da pressão dos pneus, controle eletrônico de estabilidade (ESP), distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD), controle de tração, tração eletrônica em cada roda (ETS), assistente de partida em rampa, brake drying (para secagem dos discos em dias de chuva) e função hold, que permite a parada em semáforos ou situações semelhantes sem necessidade de manter o pé no pedal do freio. Como em todos os modelos Mercedes, a C 300 Estate é equipada de série com o Attention Assist, capaz de perceber sinais de fadiga, falta de atenção e sonolência, alertando por avisos sonoro e luminoso.