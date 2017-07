MXF250RX: Moto curitibana para trilhas

Nova moto 250 cilindradas da MXF (foto: Divulgação)

Indicada tanto para lazer quanto para o uso em competições esportivas como enduro e motocross, a MXF Motors, empresa de Curitiba, lança a MXF250RX sua nova moto 250 cilindradas versão 2018. O modelo apresenta como diferenciais da versão anterior, diversos componentes em alumínio de alta resistência e de baixo peso como: balança traseira, guidão cross bar, link traseiro, radiadores, mesas CNC, ponteira dimensionada, coletor de escape com Bomber (+ 1CV de potência), manetes e pedais de freios, coroa, aros e cubos. Para uma melhor performance, as modificações na moto MXF incluem também suspensão e amortecedores nas versões RX com ajustes de compressão e retorno. Os pneus da nova MXF250RX foram desenhados de modo exclusivo pela CST nos Estados Unidos e chegam também na versão RX. Os plásticos são da italiana UFO Plast; o carburador da NIMOTA (Malásia) e a Corrente de transmissão da AFAM (RX). Como características gerais estão: quadro em aço cromobilenio, motor 4 tempos com 4 válvulas refrigerado à água. Mantém seis níveis de velocidade e potência de 28 CV com torque de 23 N.m, atingindo a velocidade máxima de 160 Km/h. Sua partida é elétrica e a pedal kick starter e seus freios (traseiro e dianteiro) são hidráulicos a disco. De série lanterna traseira em LED, painel de LED Digital Multifunção, com exclusiva bateria de Lítio (RX) de última geração, que confere durabilidade e redução de peso e ainda: a nova moto vem com óleo motor da Lucas Oil (USA). O preço sugerido é de R$20.000,00.