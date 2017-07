Neblina exige atenção do motorista no inverno

A chegada do inverno traz uma preocupação extra ao motorista: a neblina. Comum nesse período de temperaturas mais baixas, ela dificulta a visibilidade, o que pode contribuir para que ocorram acidentes – entre eles atropelamentos envolvendo animais silvestres que cruzam as rodovias muitas vezes fugindo das queimadas, também mais frequentes diante do clima seco nesse período do ano. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, em 2016 foram 1.191 atropelamentos de animais registrados nas estradas paulistas. A especialista em segurança Roberta Torres, alerta que é preciso atentar-se a cuidados como reduzir a velocidade para não ser surpreendido com uma freada brusca de algum veículo à frente, além de usar os faróis baixos, orientar-se pela pintura de faixa do acostamento da pista em situações mais extremas e manter as janelas abertas ou ligar a ventilação dentro do carro para não embaçar os vidros. Outra dica dela é em caso de neblina muito densa, procurar algum local seguro para estacionar o carro e jamais parar no meio da pista ou no acostamento.

E o problema merece tanta atenção que os futuros motoristas em processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) experimentam no simulador de direção veicular como é a sensação de conduzir com a visibilidade prejudicada pela cerração e neblina.