Diego Souza volta ao Sport para manter boa fase contra Chapecoense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diego Souza foi um dos principais personagens do futebol brasileiro nas últimas semanas. O meia-atacante foi assediado pelo Palmeiras, se ausentou dos treinos no Sport para resolver problemas particulares e está de volta nesta quinta-feira, às 19h30, para enfrentar a Chapecoense. Só não se sabe se ele começa a partida como titular ou no banco de reservas. A partida serve para o Sport manter a boa fase no Campeonato Brasileiro. São três vitórias consecutivas e quatro partidas de invencibilidade. Nesse período, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo conseguiu importantes resultados como visitante, ao ganhar de Santos e Coritiba e empatar com o Atlético-MG. Mas, agora, terá de mostrar o mesmo desempenho em sua casa, onde já colheu tropeços como a derrota para o Vitória por 3 a 1, para se firmar entre os primeiros colocados. O Sport começou a 13ª rodada na sexta posição, com 18 pontos. Se Diego Souza for escalado entre os titulares, a tendência é que o lateral-esquerdo Sander vá para o banco de reservas. Dessa forma, o chileno Mena, que foi um dos destaques na vitória sobre o Coritiba com um gol e uma assistência, volta à sua posição original. Já a Chapecoense continua em queda livre e não vence há cinco rodadas. E os apenas dois pontos somados nessa sequência o derrubaram para o 15º lugar. Por isso, a Chapecoense, que chegou a liderar o Brasileiro por duas rodadas, só pensa em recuperação. O técnico Vinícius Eutrópio, que assumiu o comando em lugar de Vágner Mancini, está suspenso e não poderá ficar no banco de reservas. Mas o time catarinense não tem grandes problemas para a definição dos titulares. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez, Sander (Mena); Patrick, Rithely, Mena (Diego Souza), Éverton Felipe; Osvaldo, André. T.: Vanderlei Luxemburgo CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Victor Ramos, Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Marques, Lucas Mineiro, Seijas; Wellington Paulista, Arthur. T.: Emerson Cris Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Horário: 19h30 desta quinta-feira Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)