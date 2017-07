Iceberg gigante se desloca de plataforma de gelo na Antártida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cientistas da Universidade de Swansea, no Reino Unido, informaram nesta quarta-feira (12) que um iceberg gigante, do tamanho do Distrito Federal, se desprendeu da Larsen C, a maior plataforma de gelo no norte da Antártida. O deslocamento, ocorrido provavelmente entre os dias 10 e 12 de julho, já era esperado pelos especialistas, que há mais de uma década monitoravam uma ruptura considerável na plataforma. Os motivos do descolamento ainda são investigados. Porém, os pesquisadores consideram ser possível que o aquecimento global tenha contribuído para acelerar o processo de separação, embora não existam evidências científicas concretas que possam provar a teoria. Os cientistas consideram que, agora que se soltou, o enorme bloco de gelo, de um trilhão de toneladas, se afaste gradualmente da plataforma. É provável que ele se quebre em fragmentos.