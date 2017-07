No dia 23 de julho acontece o III Encontro de Veículos Antigos em Mandirituba. Antigomobilistas de vários estados confirmaram presença e várias atrações agendadas como espaço kids, venda de peças, área de alimentação e outros. O Encontro será realizado na praça Bom Jesus em frente a prefeitura. A noite será realizado um culto focado á amantes de autos na Igreja Bola de Neve.

Volvo só elétrico

A Volvo anunciou uma mudança importante no planejamento dos seus próximos veículos a curto prazo: a partir de 2019, portanto daqui a menos de dos anos, todos os modelos da marca sueca terão propulsão 100% elétrica ou híbrida do tipo plug-in, com recarga das baterias na tomada da rede de energia. A montadora anunciou que, entre 2019 e 2021, vai lançar cinco veículos inéditos, dois deles da Polestar - divisão de alta performance da Volvo que, agora, só terá carros elétricos.

Bolt no Brasil

A Direct Imports, importadora de São Paulo, está embarcando cinco unidades do Bolt, veículo elétrico da Chevrolet nos EUA. Equipado com motor 100% movido a eletricidade, ele tem 202cv e 36,7 kgfm de torque, o suficiente para leva-lo de 0-100Km/h em 7 segundos e autonomia de 383Km com uma recarga completa, associado ao câmbio automático Electronic Precision Shift (que tem um seletor com ajuste para rodar em baixa velocidade e usar os freios regenerativos para recarregar a bateria).

Automático grátis

A Peugeot anunciou que está oferecendo os modelos 208 e 2008 com transmissão automática de quatro velocidades pelo mesmo valor das respectivas versões com câmbio manual. Quem adquirir o 208 Allure, única configuração a ter as duas transmissões como opção, não só ganha o câmbio automático, como também passa do motor 1.2 de três cilindros para o 1.6 16V de quatro cilindros sem acréscimo no valor.