Réveillon carioca

A Riotur iniciou os preparativos para a grande festa da virada do ano. As proponentes interessadas em apresentar suas propostas de patrocínio para o aguardado evento na Praia de Copacabana e também em outros palcos espalhados por toda cidade poderão obter o presente e seus anexos na Diretoria de Operações da Riotur, localizada na Cidade das Artes - Av. das Américas, 5.300/5° andar - Barra da Tijuca, das 10h às 16h.

O Chamamento Público estará disponível até o dia 4 de agosto de 2017. No material a ser retirado pelas empresas interessadas estão especificações que estabelecem as modalidades de patrocínio e uma apresentação técnica do projeto de marketing. Para a seleção pública são disponibilizadas sete cotas de patrocínio, uma para um apresentador master e outras seis para mais patrocinadores interessados. Além disso, a Riotur pretende ampliar a festa e dar mais visibilidade às empresas patrocinadoras, uma vez que as comemorações serão estendidas para dez dias com shows musicais, entretenimento e demonstrações artísticas, tornando o Réveillon ainda mais inesquecível.