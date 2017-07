Novo Chef no Mabu Interludium

Chef Osmar de Lara no Mabu Interludium 2 (foto: Divulgação)

O hotel Mabu Interludium Iguassu Convention (www.hoteismabu.com.br), localizado em Foz do Iguaçu (PR), conta com um novo chef de cozinha. Com amplo know-how na área de gastronomia hoteleira, o chef Osmar de Lara tem mais de 30 anos de experiência em cozinha. Iniciou na área gastronômica, ainda adolescente, como auxiliar de churrasqueira, por influência do pai. Formou-se como técnico em contabilidade, mas decidiu seguir o caminho da gastronomia. Para isso, se especializou na área por meio de cursos (Técnico em Gastronomia; Higiene e Manuseio de Alimentos; Culinária Italiana) e iniciou a carreira na cozinha já na área hoteleira, na cidade de Foz do Iguaçu. Trabalhou em Barcelona (Espanha), como chef tournant na Iberojet Cruzeiros e, de volta ao Brasil, passou por restaurantes e hotéis de Curitiba e Foz como chef de cozinha, supervisor de cozinha e de A&B. Os conhecimentos em contabilidade, da primeira formação, atualmente ajudam no controle de custos da cozinha. No Mabu Interludium Iguassu Convention, o chef Osmar de Lara atende aos hóspedes e à cozinha do Restaurante Pandeiro, que tem capacidade para 200 refeições simultâneas e um cardápio que contempla pratos nacionais e internacionais, servidos à la carte ou em buffet executivo.