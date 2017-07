Férias de verão em Miami

No café da manhã do St Regis Bal Harbour é possível ver o nascer do sol (foto: Rodrigo Browne)

As férias de inverno no Brasil atraem cada vez mais famílias em busca do verão no hemisfério norte e Bal Harbour, em Miami, é uma ótima opção, principalmente para aqueles que buscam alternativas sofisticadas e exclusivas. O destino engloba o famoso centro comercial de luxo Bal Harbour Shops, com grifes internacionais e restaurantes de alta gastronomia, além de alguns dos melhores hotéis dos EUA, como o premiado St. Regis Bal Harbour Resort, o 5 estrelas The Ritz- Carlton Bal Harbour, o histórico e tradicional Sea View Hotel Bal Harbour, construído em 1948 e o estiloso Hotel Boutique Quarzo Bal Harbour.

O sofisticado e luxuoso The Ritz Carlton Bal Harbour (www.ritzcarlton.com/BalHarbourMiami) está localizado em um imponente edifício espelhado de 18 andares, com vista panorâmica de 180 graus para o Oceano Atlântico. Com somente duas suítes por andar e elevadores privados, o hotel é descrito pelas publicações especializadas como “um santuário”. O The Ritz Carlton Bal Harbour oferece diferenciais espetaculares, como uma exposição permanente de arte internacional, no valor de U$4 milhões, além de bar com vista para o oceano, café e cabanas privadas ao redor da piscina, Fitness Center e um exclusivo Spa de 1.000 m2. Pacote Reconecte-se! Inclui acomodação, café da manhã americano para duas pessoas no restaurante Artisan Beach House e $50 de crédito por noite. Validade: até 30 de Dezembro, 2017. Tarifas a partir de $499 por noite.

Situada na famosa Collins Avenue, o St. Regis Bal Harbour Resort (www.stregisbalharbour.com) tem inúmeras comodidades para os turistas. Primeiro sua localização, uma das mais privilegiadas de Miami, com o sofisticado Bal Harbour Shops bem em frente. Além disso, encontra-se de frente para a linda praia de águas cristalinas da cidade e foi projetado para que todas as acomodações tenham vista para o mar. Com três torres imponentes e 243 suítes, o Resort contará com uma arquitetura moderna e sofisticada, repleta de varandas e paredes de vidro, do chão ao teto, com vista panorâmica para o oceano. Adicionalmente contará com atendimento exclusivo realizado por mordomos, uma assinatura da rede St. Regis. Promoção: 4ª. Noite cortesia extensiva para estadias até 12 noites consecutivas. Inclui café da manhã para dois. Validade: até 30 de Setembro, 2017. Tarifas a partir de $585 por noite.

O hotel tem praia privativa

O Sea View Hotel (www.seaview-hotel.com) é um marco na história da Flórida, a poucos passos do Bal Harbour Shops, com 220 espaçosos apartamentos com vista para o Oceano Atlântico e Byscayne Bay. O SeaView Hotel conta com 220 quartos, um dos primeiros prédios construídos na costa de Bal Harbour, em 1948, passou por uma renovação total em todos os quartos e agora apresenta decoração contemporânea. O hotel tem praia privativa e 50 cabanas no estilo Key West, ao redor de uma piscina olímpica aquecida. A propriedade também oferece cafeteria em estilo anos 60, ao lado da piscina, que serve os afamados milkshakes e sanduíches tuna melt, marcas registradas do hotel. Reserve 3 noites consecutivas e a 4ª noite será cortesia. Inclui café da manhã continental. Validade: até 31 de Outubro, 2017. Tarifas a partir de $179 por noite.

O Quarzo Hotel (www.balharbourquarzo.com) está localizado a poucos passos da Praia de Bal Harbour e suas suítes apresentam decoração moderna e sofisticada, com banheiros em estilo SPA, espaçosos closets e cozinha completa, com eletrodomésticos. Os hóspedes usufruem também de um jardim zen, para medidação, o deck e piscina externa e as cabanas privadas, que permitem o descanso perfeito para relaxar com tranquilidade. O resort também oferece serviços de SPA, que inclui massagem relaxantes, no conforto da própria suíte e personal chef para preparar as refeições preferidas na própria suíte. Descontos de: 10% de desconto para 1 noite, 30% de desconto para 3 noites. Reserve 4 noites e receba a 5ª noite cortesia. Validade até 30 de setembro, 2017 e reservas diretamente no hotel. Preços a partir de US$188 por apartamento, por noite.