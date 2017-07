Operação Lava Jato se desdobra e invade o dia a dia do consumidor

Sala de escape game: jogadores devem desvendar esquema (foto: Franklin de Freitas)

Desde o seu nascimento, em março de 2014, e mesmo depois da extinção de sua força-tarefa, na última semana, a Operação Lava Jato vem mexendo com o brio dos brasileiros - algo que voltou a se acentuar ontem, após a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sergio Moro.

Nos mais diversos segmentos da sociedade a operação angariou apoiadores e críticos. E dentre aqueles mais reticentes com as investigações, um comentário recorrente é o de que a incerteza política trazida em seu bojo dificulta a recuperação econômica do país. Embora não seja a única e muito menos a principal causa da crise, a operação teria tido forte influência sobre a queda de 3,8% do PIB em 2015, com um peso de até 2 pontos percentuais do resultado ruim.

Mas se para alguns, como as grandes empreiteiras e a Petrobras (que demitiram milhares de trabalhadores, deixaram de contratar serviços e interromperam investimentos), os impactos da operação, ao menos em curto-prazo, são negativos, para outros a investigação acabou se tornando uma oportunidade.

Série do Netflix, longa-metragem com elenco de “globais”, um jogo de cartas e até mesmo um filme pornô estão na lista daqueles que se aproveitaram da grande repercussão que a “marca Lava Jato” alcançou e do prestígio junto a uma enorme fatia da população brasileira para alcançar um público maior.

Em Curitiba, a mais recente dessas iniciativas foi a criação de uma nova sala da rede Puzzle Room, localizada no bairro Mercês (Rua Visconde de Nácar, 743). Inaugurada no começo de junho, o escape game oferece aos jogadores a chance de imergirem na operação, tendo de in vestigar um escritório do departamento de obras estruturadas de uma grande construtora. O objetivo é encontrar em 60 minutos provas, recuperar o dinheiro ilícito e fazer o mundo um pouco mais justo.

Segundo Christiano Queiróz, proprietário da unidade da Puzzle Room em curitiba, a sala, que levou sete meses para ser planejada e montada, vem fazendo grande sucesso e de forma imediata, com um aumento de 30% na procura. “Tem sido doideira (a repercussão). O jogo chamou atenção de maneira muito forte e o pessoal tem ligado o dia inteiro. Temos recebido de 8 a 10 ligações por dia”, conta o empresário.

Outro empreendimento é a Tour Lava Jato, que passa pelos locais que ficaram famosos com a operação, como a Superintendência da Polícia Federal e a Justiça Federal. Criado pela empresária Bibiana Antoniacomi, da Special Paraná, o passeio custa de R$ 150 a R$ 340, dependendo do número de pessoas.

Virou marca

O termo “República de Curitiba”, alcunhado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março do ano passado, em diálogo gravado num dos grampos autorizados pelo juiz federal Sergio Moro, também faz um grande sucesso na Capital. Segundo reportagem publicada pelo Bem Paraná em 17 de abril, a expressão pode virar marca de pelo menos 16 produtos e serviços.Esse é o número de processos de pedido de registro de marca “República de Curitiba” registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Os “produtos” da lava jato

Escape Game

Nesse jogo, os jogadores (até seis) são colocados num escritório do departamento de obras estruturadas de uma grande construtora e têm a chance de colaborar nas investigações da operação Lava Jato. Caracterizados com coletes similares aos da Polícia Federal, o grupo terá 60 minutos para descobrir o que acontece no setor de propina da empreiteira fictícia “Monetiza” e recuperar o dinheiro ilícito.

Jogo de Cartas

Outro jogo inspirado na Lava Jato é o criado pelo jornalista Luiz André Alzer e com ilustrações de Renato Machado. Com 72 cartas, sendo 36 de “réus” e 36 de “decisões da Justiça”, cada partida pode ser disputada por até quatro jogadores. No final, vence quem prender o maior número de investigados, cujas cartas são caricaturas de políticos e empresários arrolados nas investigações.

Preservativos

Outra empresa que se aproveitou das investigações da Polícia Federal foi a fabricante de preservativos Eros. Embora não tenha criado nenhum produto inspirado na Lava Jato, a marca utilizou-se da operação para fazer uma campanha de marketing bem humorada, usando o trocadilho “operação guarda-jato”, que dispensa maiores explicações.

Filme pornô

Depois da propaganda de camisinha, um filme pornô inspirado na operação não chega a ser surpreendente. Lançado em junho do ano passado, a obra “Leva Jato”, produzido pela Brasileirinhas, seria uma “ homenagem a putaria que o nosso país está vivendo”, segundo definiu a própria produtora. E a aposta foi um sucesso, alcançando 180 mil visualizações por dia, mais do que o dobro das 70 mil visualizações alcançadas por filmes como “69 Tons de Pica” e “Velozes e Foderosas”.

Cinema

Também à Sétima Arte a Operação Lava Jato serviu de inspiração. Com data de estreia marcada para 7 de setembro, o Dia da Independência, o filme “Polícia Federal: a lei é para todos” contará os bastidores da investigação até a condução coercitiva de Lula. Repleto de atores globais, como Marcelo Serrado, que interpretará o juiz Sergio Moro, e Flávia Alessandra, que fará a delegada Erika Mialik, a obra terá 2 horas e 10 minutos e consumiu um total de R$ 15 milhões.

Série do Netflix

Da telona para a telinha, o serviço de streaming Netflix também resolveu investir no sucesso da Lava Jato e criou a série “O Mecanismo”. Com estreia programada para 2018, o programa, que contará com oito episódios, começou a ser gravado em maio deste ano. Criado por José Padilha, diretor, e Elena Soarez, roteirista, a obra contará com Selton Mello no papel de um delegado aposentado da Polícia Federal e será lançado em mais de 190 países.