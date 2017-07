Acidente, ontem, no Pilarzinho: caminhão passou pelo muro, tombou e atingiu casas (foto: Franklin de Freitas)

Por pouco uma tragédia não foi registrada nesta quarta-feira (12) em Curitiba: o motorista de um caminhão carregado com areia perdeu o controle do veículo, derrubou um muro, capotou e invadiu duas casas no bairro Pilarzinho. O condutor foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e ninguém mais se feriu. A imagem chamou a atenção nas redes sociais, mas não chega a ser uma raridade: acidentes com caminhões são uma rotina na cidade e no Paraná, o segundo com o maior número de ocorrências deste tipo no país.

Segundo o Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros do Parnaá (SYSBM-CCB), entre 1º de janeiro e 12 de julho deste ano foram registrados 133 acidentes com caminhões em Curitiba, com 142 feridos e cinco mortes. Os números são superiores aos registrados no mesmo período do ano passado: de 1º de janeiro a 12 de julho de 2016, foram 129 acidentes, 139 feridos e duas mortes.

Já o Atlas da Acidentalidade do Trânsito Brasileiro, desenvolvido pela montadora Volvo, coloca o Paraná como a segunda unidade da Federação mais perigosa quando o assunto são caminhões. No ano passado, foram 3.190 acidentes em todo o Estado, com 1.524 feridos leves, 582 feridos graves e 260 mortes. O Paraná só perde para Minas Gerais, que em 2016 teve 4.574 acidentes, 2.777 feridos leves, 956 feridos graves e 459 mortes. O terceiro é Santa Catarina, 2.557 acidentes no ano passado.

De acordo com o levantamento, só ano passado foram registrados 96.358 acidentes com caminhões em todo o país (cerca de 263 por dia), com 216 mil pessoas envolvidas, 65,2 mil feridos leves, 21,4 mil feridos graves e 6,3 mil mortes. Em nove anos, entre 2007 e 2016, foram registradas 76,7 mil mortes ocasionadas por acidentes com esse tipo de veículo nas rodovias do país.

Bairros

O maior risco de acidentes graves envolvendo caminhões está em rodovias. Mesmo os números de ocorrências em Curitiba se concentram, em sua maioria, em bairros cortados por rodovias, como é o caso da Cidade Industrial de Curitiba, a campeã em acidentes com caminhões — contabilizava 32 casos até ontem — seguido do Sítio Cercado (11), Tatuquara (11), Boqueirão (5) e Xaxim (7), bairros da Capital por onde passam os Contornos Sul e o Leste.

Perigo no asfalto

Número de acidentes com caminhões em Curitiba

2017

Ocorrências: 133

Feridos: 142

Mortos: 5

2016

Ocorrências: 129

Feridos: 139

Mortos: 2

2015

Ocorrências: 145

Feridos: 151

Mortos: 5

2014

Ocorrências: 145

Feridos: 161

Mortos: 6

2013

Ocorrências: 202

Feridos: 242

Mortos: 8

Fonte: (SYSBM-CCB)

Risco constante nas rodovias brasileiras

Entre as causas para esses números, afirmam especialistas e autoridades, estão o cansaço dos motoristas de caminhão, que muitas vezes fazem jornadas extenuantes; a imprudência; falta de manutenção adequada dos veículos; má formação dos condutores; e problemas estruturais de ruas e rodovias. Além disso, o país tem uma dependência do transporte rodoviário de cargas por não utilizar a contento outros modais, como ferrovias ou o transporte fluvial.

”Não temos dados para dizer que a frota de caminhões do Brasil é maior que a de outros países, mas é a mais perigosas por algumas razões. A primeira é que não temos motoristas tão bem preparados quanto em outros países”, afirma o consultor de segurança em trânsito J. Pedro Correa, que participa da elaboração do Atlas da Acidentalidade do Trânsito Brasileiro.

“Depois tem a infraestrutura viária, que é muito pobre, com estradas em péssimas condições. O terceiro fator é a própria frota. A idade média da nossa frota rodante é avançada e os veículos têm poucos acessários de segurança. Não tem fiscalização, não tem treinamento e a infraestrutura é sofrível. A situação é preocupante”.