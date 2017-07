Prefeitura vai liberar cultivo nas calçadas

Prefeitura já estimula as hortas comunitárias (foto: Valdecir Galor/SMCS)

O prefeito Rafael Greca recebeu os responsáveis pela horta cultivada no Cristo Rei, Ricardo Leinig e Márcia Steil, e as bananeiras do Hugo Lange, Vanderlei Lozano Silva, nas audiências do 156, próprias para desatar nós burocráticos da cidade. Ambos tinham sido denunciados por moradores da cidade por cultivar em espaços públicos. Na reunião, o prefeito anunciou que vai criar nova regulamentação, que estimule a agricultura urbana e solucione casos similares, evitando conflitos como os que ocorreram com Vanderlei e Ricardo e Márcia.

“A agricultura urbana é uma tendência mundial, a humanidade tem que se voltar de novo para terra e para o arado”, disse o prefeito. Greca ainda brincou com os participantes. No encontro, Greca disse que vai suspender as sanções contra Vanderlei e Ricardo e Márcia, enquanto o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o Ippuc, está fazendo nova regulamentação para estes tipos de casos.

O Ippuc já constituiu um grupo de estudo para flexibilizar o uso do remanescente de recuo, área onde usualmente fica o canteiro de grama nas calçadas. A atual legislação não prevê o aproveitamento dessas áreas para este fim, o que obriga a fiscalização a penalizar quem cultiva nesses recuos.

Margem de ferrovia vira canteiro no Cajuru

Uma área de mil metros quadrados à margem da ferrovia acaba de ser transformada em horta comunitária no Bairro Cajuru, em Curitiba. O terreno integra a faixa de domínio mas, como fica isolado da linha férrea, é considerado seguro para o cultivo de alimentos. Moradores do Bairro Cajuru e da Vila Betel participaram da preparação dos canteiros. Esse é o primeiro passo do projeto Canteiros da Cidadania, que será lançado hoje, às 16h30, pela Concessionária Rumo, em parceria com a Prefeitura.

A primeira horta comunitária do Canteiros da Cidadania fica nas proximidades da sede da Rumo, no Bairro Cajuru. Com o cultivo de verduras, o terreno passa a receber cuidados e há menos risco de se tornar depósito de lixo ou criadouro de insetos como o Aedes aepypti, transmissor da dengue. A experiência vai inspirar a instalação de outras hortas na capital, que estão sendo avaliadas pela Rumo.