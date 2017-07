Associação Comercial retoma campanha contra a pichação

Paineis pichados na Praça 19 de Dezembro (foto: Lucilia Guimarães/FCC)

Uma ação simbólica de despiche das fachadas e portas de alguns estabelecimentos situados na quadra do edifício Barão do Serro Azul, sede da Associação Comercial do Paraná (ACP), no calçadão da Rua XV, na área central da cidade, a partir das 9 horas de domingo, marcará a retomada da campanha “Pichação é crime. Denuncie”, lançada pela entidade representativa do setor produtivo há quatro anos com apoio da Guarda Municipal de Curitiba, Polícia Militar e outros segmentos da sociedade organizada.

A iniciativa, segundo explicou o vice-presidente da ACP, Camilo Turmina, coordenador do Conselho do Comércio Vivo, está inserida nas comemorações alusivas ao Dia do Comerciante, amanhã. Outra ação da campanha é o despiche da Praça 19 de Dezembro, em parceria com a Coordenação de Preservação e Conservação de Acervos da Fundação Cultural de Curitiba. A previsão é que os trabalhos terminem até amanhã.

Na Praça 19 de Dezembro, marco do centenário de emancipação do Paraná, abriga um conjunto de monumentos formado por obras de importantes artistas paranaenses. Nele estão o painel de granito executado em relevo por Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, que representa os ciclos econômicos do estado e, no lado oposto, o painel com desenhos de Poty Lazzarotto em azulejos coloridos, além dos obeliscos conhecidos como o Homem Nu e Mulher Nua.