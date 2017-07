No Parcão do MON

Já estão abertas as inscrições para os concursos da primeira edição do Parada Pet de Curitiba, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Parcão, atrás do Museu Oscar Niemeyer . O concurso Missão Bicho irá escolher o cachorro e o gato mais bonito do ano. Para participar, basta acessar o link http://sgiz.mobi/s3/Pr-mio-Miss-o-Bicho e fazer a inscrição até o dia 20 de julho.

Haverá também o Cara de um, focinho do outro, onde o cão e o dono têm que mostrar que são parecidos, seja fisicamente ou com acessórios e características em comum. Esse concurso é somente para Curitiba. A inscrição começa dia 21 de julho e encerra dia 2 de agosto. No dia 5 de agosto, começam as votações na internet que acontecem até dia 14.

Durante o evento também ocorrerão outros concursos, para os quais é possível se inscrever entre 7 e 14 de agosto, pela fanpage no Facebook — Vira-lata mais simpático; Menor porte mais bonito; Médio porte mais bonito; Maior porte mais bonito e Prova de fidelidade ou Meu pet obediente. Outro concurso no dia da Parada vai escolher o Cãosplay – Cão com melhor fantasia, com temática livre.