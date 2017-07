Regional Matriz recebe o Festival de Férias

Brincadeiras (foto: Franklin de Freitas)

As atividades do Festival de Férias de Inverno vão até amanhã com programação especial na Regional Matriz. Durante esta semana, ações educativas do Detran, como apresentações de teatro, demonstração dos cães do Bope da Polícia Militar e a participação da Cia Klaus de Teatro, são ofertadas desde a terça-feira na Matriz.

O conjunto de atividades integra a programação de jogos e brincadeiras que a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) desenvolve em todas as regionais até o dia 21 de julho. Entre as ações oferecidas pela Smelj estão tênis de mesa, xadrez, gincanas, pintura no calçadão da Rua XV. No Centro, as atividades acontecem na Praça do Mercado Central, na Praça Rui Barbosa e na Boca Maldita.

A expectativa é que aproximadamente 20 mil pessoas participem do festival. O evento acontece em 39 espaços diferentes nas dez regionais.