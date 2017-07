Incêndio em indústria deixa um morto e três feridos em Cajamar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas no incêndio em uma indústria de essência na tarde desta quarta-feira (12) em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Por volta das 20h, o fogo já tinha sido controlado. O incêndio teve início por volta das 15h30, e logo formou uma nuvem escura no céu. Ao todo, os bombeiros encaminharam para o local 22 carros da corporação e um efetivo de 60 homens para combater as chamas. Três pessoas foram socorridas por moradores e encaminhadas a hospitais -os bombeiros não souberam informado o estado de saúde delas. O óbito foi confirmado apenas à noite, quando as chamas foram controlas. Informações preliminares dos bombeiros, apontam que a vítima era faxineira do local. As causas do incêndio ainda serão apuradas.