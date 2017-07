Secretaria libera estrutura para casamento de deputada em prédio histórico

A reforma no Palácio Garibaldi para o casamento da deputada estadual Maria Victória (PP) está liberada. Nesta quarta-feira (12), a Coordenação do Patrimônio Cultural, da Secretaria de Cultura do Paraná, liberou a construção de uma estrutura metálica para abrigar os convidados na cerimônia, que está prevista para sexta-feira (14). As informações são do G1.

A construção da estrutura causou polêmica. O Palácio Garibaldi é tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, é proibido construir qualquer estrutura que reduza a visibilidade da fachada. Até mesmo fixação de cartazes são vetadas. A deputada disse que a estrutura que está sendo montada para a cerimônia é provisória e que não tem sustentação ligada ao edifício.