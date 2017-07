(foto: Franklin de Freitas)

Um grupo de cerca de 20 manifestantes comemoram ontem a decisão do juiz Sérgio Moro de condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em frente ao prédio da Justiça Federal, no Ahú, em Curitiba. Com faixas e cartazes, eles pediram que Lula seja preso.