STJD agenda julgamento de Vasco e Fla por incidentes em São Januário

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva agendou para a próxima segunda-feira, dia 17, às 11h, em sua sede no Rio de Janeiro, o julgamento em primeira instância dos incidentes que ocorreram em São Januário, no último sábado, no clássico entre Vasco e Flamengo. O clube cruzmaltino responderá por não prevenir e reprimir desordens, tentativa de invasão e lançamento de objetos e bombas no campo do jogo, além de deixar de manter o local da partida com a infraestrutura necessária para garantir a segurança e poderá perder até 25 mandos de campo. Na sessão, o Rubro-Negro também poderá ser multado por arremesso de lata em campo. No total, o Vasco foi denunciado nos seguintes artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): 213 e seus incisos I, II e III; 211 e 219 (relacionado a interdição de São Januário). No que se refere às multas, o clube pode ser penalizado em até R$ 350 mil. Já o Flamengo foi indiciado no artigo 213, inciso III, que prevê uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil. São Januário segue interditado e o Vasco entrou com um pedido de reconsideração da pena. O STJD, por sua vez, exigiu documentação e laudos de órgãos competentes para só então despachar o pedido. Neste domingo, a CBF marcou a partida entre o Cruzmaltino e o Santos para o estádio Nilton Santos com os portões fechados.