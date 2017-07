Atacante Wellington Silva deixará o Fluminense para atuar pelo Bordeaux

DASSLER MARQUES E LEO BURLÁ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense está muito próximo de perder seu primeiro jogador importante na janela de transferências. Trata-se de Wellington Silva, atacante de 24 anos. Cedido sem custos pelo Arsenal há um ano, Wellington será comprado de volta, conforme cláusula prevista em contrato. O Arsenal avisou o Flu que vai exercer a cláusula e ceder o atacante para atuar pelo Bordeaux (FRA). Ele deve se despedir nesta quarta, no Maracanã, em clássico com o Botafogo. Por 50% de direitos econômicos, o Fluminense receberá aproximadamente 4 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões) na negociação. Comprado pelo Arsenal em 2011, quando havia deixado a base do Fluminense, Wellington jamais atuou na equipe inglesa e passou por uma série de empréstimos. No último deles, na temporada 2015/16, se destacou a serviço do Bolton, na segunda divisão inglesa. Em situação financeira delicada, o Fluminense nunca escondeu que teria de se desfazer de algum jogador para equilibrar as finanças -a cláusula estabelecida pelo Arsenal, neste caso, deixou a direção tricolor sem poder reagir. Os atrasos nos direitos de imagem do elenco já somam dois meses. Destaque sob o comando de Abel Braga neste ano, Wellington Silva atuou em 27 jogos e anotou sete gols.