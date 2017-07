A norte-americana Becky Turney teve uma surpresa no seu casamento, no último sábado, 8. Um de seus padrinhos foi o homem que recebeu o coração de seu filho, morto em 2015, via transplante. O californiano Jacob Kilby nasceu com uma doença congênita no coração e recebeu seu primeiro transplante quando tinha somente dois anos de idade. Após sofrer um ataque cardíaco em 2015, foi novamente para a fila de órgãos e recebeu o coração de Triston, filho de Becky. Becky e Jacob já haviam conversado online algumas vezes, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente. A fotógrafa do casamento, Amber Lanphier, postou algumas fotos no Facebook e elas viralizaram.

Marido de Scheila Carvalho está com malária

O cantor Tony Salles, líder da banda Parangolé, está internado no Hospital Aliança, em Salvador. O marido de Scheila Carvalho está com malária depois de fazer um show na África no último dia 25 de junho. Segundo comunicado divulgado no site oficial da banda, o quadro do músico de 36 anos é estável. Ele está tomando medicação e tendo o acompanhamento diário de um infectologista. Como a recuperação segue por tempo indeterminado, o Parangolé precisou cancelar sua agenda de shows.

Filme da Lava Jato estreia no Dia da Independência

Polícia Federal - A lei é para todos, o filme que conta bastidores da Operação Lava Jato, estreia nos cinemas em 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. O filme é inspirado no livro homônimo de autoria de Carlos Graieb e Ana Maria Santos. O longa é feito sob a ótica da Polícia Federal e monta o passo a passo da investigação e os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e desvios para pagamento de propina para executivos da Petrobras, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. Ambientado no Paraná, estado onde nasceu a operação, o longa parte do ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni), que coordena a força-tarefa em conjunto com o Ministério Público e mostra os bastidores: obstáculos, conflitos e as pistas que levaram esses policiais ao esquema de desvio de dinheiro público. O elenco ainda tem Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, Marcelo Serrado, João Baldasserini, Rainer Cadete e Ary Fontoura.

Níver do dia

Harrison Ford

ator norte-americano

75 anos