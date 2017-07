Democrata pede impeachment de Trump

Estados Unidos — Deputado democrata do Estado da Califórnia, Brad Sherman entrou ontem com um pedido de impeachment contra Donald Trump, em uma ambiciosa tentativa de remover o presidente do cargo. Em seu pedido, ele acusa o presidente de obstruir as investigações sobre a interferência russa nas eleições presidenciais do ano passado, em parte, ao demitir, em maio, o então diretor do FBI, James Comey. Sherman afirma que, ao protocolar o pedido, dava o “primeiro passo em uma longa jornada”. A solicitação foi apresentada em conjunto com o deputado democrata Al Green, do Texas. Líderes democratas têm se distanciado desse tipo de iniciativa, por acreditar que ela apenas dá força à base de Trump. O pedido foi apresentado dias depois de revelado que o filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr., se encontrou com uma advogada russa que seria ligada ao Kremlin e teria oferecido a ele material “comprometedor” sobre a democrata Hillary Clinton, adversária de Trump na disputa presidencial do ano passado. Ontem, o presidente Trump voltou a insistir que não sabia das conversas entre o filho e a advogada russa.

Lealdade

Estados Unidos — O indicado para ser o próximo diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), a polícia federal americana, Christian Wray, afirmou ontem, durante sua primeira audiência no Senado para confirmação no cargo, seu compromisso com a independência da instituição e que sua lealdade “pertence à Constituição”. A sabatina de Wray aconteceu um dia depois que o filho de Trump admitiu que se reuniu com uma advogada russa que lhe deu uma informação proveniente do governo russo para prejudicar a candidatura de Hillary Clinton.

Ameaças

Venezuela — O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rechaçou declarações do senador republicano norte-americano Marco Rubio, que advertiu que se o mandatário venezuelano insistir em realizar uma Assembleia Constituinte, os Estados Unidos imporão ao seu país “severas sanções”. “O imperialismo anda ameaçando-nos que se realizarmos a Assembleia Nacional Constituinte eles vão bloquear a Venezuela. Bloquear a Venezuela? A Venezuela ninguém bloqueia, compadre”, sentenciou Maduro durante um ato no Palácio de Miraflores.

Indultos

Colômbia — O governo colombiano beneficiou 7.696 ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) com anistias e indultos como parte do acordo de paz, informou o presidente Juan Manuel Santos, que ressaltou o empenho do Judiciário para tal fim. “Até hoje os juízes já concederam 191 indultos através da Lei de Ordem Pública, 413 anistias (por direito), 680 liberdades condicionais e 407 traslados a zonas vizinhas, para um total de 1.691 situações resolvidas judicialmente”, disse Santos na terça-feira à noite.

Saneamento

Estados Unidos — Cerca de 4,5 bilhões de pessoas no mundo – bem mais da metade da população global atual de 7,6 bilhões de habitantes - não têm acesso a saneamento básico seguro, segundo relatório recente divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Já a quantidade de moradores do planeta com algum saneamento básico é de 2,3 bilhões. O documento das Nações Unidas indica ainda que o número de pessoas sem acesso à água potável em casa é de 2,1 bilhões em todo o mundo.