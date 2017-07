Com aceno de Aécio, Tasso deixa encontro da executiva para agosto

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), deixou a reunião da executiva que o partido realizaria nesta quinta-feira (13) para agosto. O adiamento foi acertado com o senador Aécio Neves (MG), presidente afastado do partido após ter sido citado na delação de executivos da J&F. Tucanos como João Doria, prefeito de São Paulo, defendem que Tasso assuma definitivamente. É na convenção que o partido trocar o seu comando. Em reunião de líderes nesta segunda-feira (10), no Palácio dos Bandeirantes, Tasso surpreendeu tucanos ao anunciar à imprensa a convenção em agosto, sem consulta prévia à executiva. Ele vem sendo pressionado por suas declarações favoráveis ao desembarque do PSDB do governo Michel Temer. Criticado por José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela publicamente, Tasso se exaltou no encontro a portas fechadas. Na ocasião, Doria pediu que Aécio deixasse a presidência, mas o mineiro disse que não era o momento para o tema. O PSDB está dividido sobre ficar ou sair do governo Michel Temer, no qual tem quatro ministros. A ala a favor do desembarque ganhou força nos últimos dias, diante da sangria do partido desencadeada pela indefinição.