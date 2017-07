Bahia se recupera com dois gols de Rodrigão e complica a Ponte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia finalmente voltou a vencer. O time tricolor derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, nesta quarta-feira (12), em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, e se recuperou após um jejum seis rodadas. O grande personagem do jogo foi Rodrigão. O centroavante, recém-contratado do Santos, fez dois gols, mas se machucou logo após ir às redes pela segunda vez e precisou ser substituído. Renê Júnior fechou o placar no fim. Com a vitória, o Bahia subiu para 15 pontos e ultrapassou a Ponte Preta, que tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols (2 a -6). Para completar, a equipe dirigida por Jorginho se distanciou da zona de rebaixamento. A Ponte Preta, por sua vez, está em declínio e já não vence há quatro rodadas. A sequência de três derrotas e uma vitória fizeram os vice-campeões paulistas despencarem na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Bahia tem grande oportunidade para deslanchar, pois recebe o Avaí em Salvador, neste domingo (16). No mesmo dia, a Ponte Preta visita o Grêmio, em Porto Alegre. A vitória do Bahia começou a ser desenhada logo aos 3 minutos. Régis levantou na área em cobrança de falta, e Rodrigão desviou bem de cabeça para abrir o placar. Já aos 6min do segundo tempo, Rodrigão foi mais rápido que a zaga da Ponte para reagir a um bicão dado pelo zagueiro Lucas Fonseca, saiu na cara do gol, driblou Aranha e guardou, mas pareceu torcer o tornozelo na hora do chute e precisou sair. O time da casa teve oportunidades de marcar, mas pecou na falta de pontaria de seus atacantes. Aos 13 minutos, Claudinho recebeu lançamento espetacular de Fernando Bob, mas chutou muito mal, para fora. Aos 37, foi a vez de Sheik deixar Jadson na frente do goleiro, mas o chute cruzado do meio-campista acertou a trave do goleiro Jean. Após o segundo gol do Bahia, a torcida da Ponte protestou, e o grito de "time sem vergonha" veio das arquibancadas. Nos minutos finais, Renê Júnior recebeu em contra-ataque e encheu o pé para fechar o placar e fazer 3 a 0 para o Bahia. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu, Fernandinho; Fernando Bob, Wendel (Felipe Saraiva), Jadson (Xuxa), Claudinho (Yuri), Lucca; Emerson Sheik. T.: Gilson Kleina BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Matheus Reis; Renê Júnior, Matheus Sales, Zé Rafael (Juninho), Régis (Vinícius); Mendoza, Rodrigão (Gustavo Ferrareis). T.: Jorginho Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Juiz: Rafael Traci (PR) Gols: Rodrigão, aos 3min do 1º tempo; Rodrigão, 6min, e Renê Júnior, aos 39min do 2º tempo Cartões amarelos: Fernandinho (Ponte Preta); Tiago, Zé Rafael e Feijão (Bahia)