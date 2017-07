Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 45 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.948 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (12), em Ipameri, GO. Os números sorteados foram: 12, 20, 24, 28, 33 e 57. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 45 milhões. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 100 apostas ganhadoras, R$ 31.746,05 Quadra - 4 números acertados - 7199 apostas ganhadoras, R$ 629,96 LOTOFÁCIL O concurso 1.536 da Lotofácil teve um acertador, que vai receber R$ 1.424.150,30. Os números sorteados nesta quarta-feira (12), em Ipameri, GO, foram: 01, 03, 05, 06, 07, 08 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.424.150,30 14 acertos - 388 apostas ganhadoras, R$ 1.613,40 13 acertos - 15719 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 216487 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1172324 apostas ganhadoras, R$ 4,00 QUINA Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.427 da Quina. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 9.000.000,00. Os números sorteados nesta quarta-feira (12), em São Paulo, foram: 15, 42, 43, 45 e 73. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 114 apostas ganhadoras, R$ 5.851,86 Terno - 3 números acertados - 9882 apostas ganhadoras, R$ 101,51 Duque - 2 números acertados - 222121 apostas ganhadoras, R$ 2,48 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5.196 da Loteria Federal, que foi realizado nesta quarta-feira (12). Os resultados são os seguintes: Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$) 1º - 26984 - 350.000,00 2º - 68706 - 18.000,00 3º - 37960 - 15.000,00 4º - 73094 - 12.000,00 5º - 27716 - 10.888,00