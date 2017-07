Em jogo de pênaltis perdidos, Santos bate Atlético-MG com gol de falta no fim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Independência, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Daniel Guedes em cobrança de pênalti aos 48min do segundo tempo. A partida ficou marcada pelas atuações dos goleiros Victor e Vanderlei. Cada um pegou um pênalti no primeiro tempo. Fred desperdiçou para os mineiros, enquanto Kayke perdeu para os paulistas. Vanderlei ainda fez outras grandes defesas e terminou o jogo com dores. O atleta chegou a chorar durante o atendimento médico no gramado e não pôde ser substituído, pois Levir Culpi já havia realizado as três alterações. A vitória coloca o Santos na vice-liderança da competição, com 23 pontos, superando Flamengo e Grêmio, que se enfrentam nesta quinta-feira. Foi também o segundo triunfo consecutivo da equipe paulista -no domingo passado, venceu o São Paulo por 3 a 2 na Vila Belmiro. Já o Atlético-MG não perdia havia quatro rodadas. A equipe de Roger Machado estacionou nos 17 pontos e perdeu chance de se aproximar das primeiras colocações. Na próxima rodada, o Atlético-MG encara o Atlético-GO, domingo, às 16h (de Brasília), em Goiânia. No mesmo dia e horário, o Santos enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. O primeiro tempo teve os goleiros como protagonistas. Primeiramente, foi Victor. O goleiro pegou com facilidade o pênalti batido por Kayke aos 28min do primeiro tempo. E nem deu rebote. Esse foi o terceiro pênalti que o goleiro Victor pegou no Campeonato Brasileiro em quatro cobranças. Willian (Palmeiras), Roger (Botafogo) foram as outras vítimas. O troco do santista Vanderlei veio no fim do primeiro tempo. Aos 46min, ele pegou cobrança do atacante Fred, que chutou no canto direito. O segundo tempo foi de emoção e com chances de gol desperdiçadas por ambos os lados. Mas, no fim, o Santos aproveitou uma cobrança de falta para decretar o triunfo. O lateral Daniel Guedes acertou o ângulo direito e garantiu o truinfo santista. ATLÉTICO-MG Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Bremer, Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago (Valvidia), Elias, Cazares; Marlone (Robinho), Fred (Rafael Moura). T.: Roger Machado. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Leandro Donizete (Alison), Thiago Maia, Vecchio; Thiago Ribeiro (Vladimir Hernandez), Bruno Henrique, Kayke (Serginho). T.: Levir Culpi Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ). PÚblico: 12.949 Renda: 333.473,00 Cartões amarelos: Vecchio e Daniel Guedes (Santos) Gol: Daniel Guedes aos 48min do segundo tempo