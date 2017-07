Brasil terá seletiva para mundial de 'Just Dance' em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os amantes de dança virtual terão uma ótima oportunidade para mostrar seu talento na etapa Brasil da Copa do Mundo de 'Just Dance'. A Ubisoft, uma das principais produtoras de games do mundo, vai realizar pela primeira vez no país uma competição para selecionar um brasileiro para competição em Paris, na França, em fevereiro de 2018. A disputa é aberta a qualquer pessoa e o candidato será avaliado pelo seu desempenho individual. Em parceria com a Lagardère Sports Brasil e o Grupo Manga, o 'Just Dance Tour' será realizado em cinco capitais brasileiras. A primeira seletiva do Just Dance Tour acontecerá a partir da próxima sexta (14) em Fortaleza (CE) —serão três dias de competição. Em 30 de julho, a etapa será na Arena de Pernambuco, em Recife. Depois, o torneio vai para Belo Horizonte, Minas Gerais, nos dias 19 e 20 de agosto. Também haverá, em setembro, uma seletiva no Rio de Janeiro, no 'Game XP/Rock in Rio', e no mês de outubro, em São Paulo. As datas dos dois últimos locais não foram definidas. Com a presença do mais bem colocado no ranking on-line do 'Just Dance', os vencedores e vices de cada etapa participarão de um torneio final no Brasil, que também será na capital paulista —sem data definida. O campeão do torneio no Brasil disputará a final em Paris com representantes de outros oito países: Espanha, França, Itália, Reino Unido, México, Argentina e Rússia. Segundo a Ubisoft, o jogador brasileiro selecionado ganhará passagem e hospedagem para cidade luz. Os jogadores vão disputar o título mundial com o vencedor do torneio da edição do ano passado, o turco Umutcan Tütüncü, 16. Somando todas as plataformas —PS4, X box One, PC, X box 360, Play Staion 3, Wii U, Wii e Nitendo Switch—, o Brasil tem mais de 4,5 milhões de participantes no game de dança 'Justin Dance', segundo a Ubisoft. Na edição 2017, o jogo ganhou a música 'Bang', da cantora Anitta, como conteúdo nacional. JUST DANCE 2018 Na convenção anual E3, que aconteceu em junho passado, a nova versão do game estará disponível a partir do dia 24 de outubro em todas as plataformas. A versão do jogo para Switch suportará até seis jogadores ao mesmo tempo, graças aos controles Joy-Con, e sua tecnologia de "HD rumble", que permitirá que o jogador desenvolva novas coreografias "Double Rumble" atreladas ao sistema de vibração do jogo.