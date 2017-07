Dorival pede apoio da torcida do SP e lista perigos do Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não vence desde 8 de junho, quando fez 2 a 0 sobre o Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time tricolor entrou em crise profunda, que gerou a demissão de Rogério Ceni, a entrada na zona de rebaixamento e a escolha por Dorival Júnior para tentar reverter a situação complicada. O novo técnico estreia nesta quinta-feira, às 19h30, e espera que a torcida o ajude a derrubar o lanterna Atlético-GO no Morumbi. "Precisamos da torcida são-paulina. Que ela compareça, incentive e acredite na equipe até o último momento. Tenho certeza de que o time irá corresponder, e por isso precisamos deste apoio. Peço para o torcedor jogar com a equipe até o final. É natural que os jogadores estejam cabisbaixos, mas acredito que em um curto espaço de tempo conseguiremos nos recuperar. E isso acontecerá pela qualidade dos nossos jogadores. A entrega deles mostra isso", disse o treinador. Dorival comandou o São Paulo em três treinos até agora. O primeiro foi na segunda-feira, apenas com reservas. Nos dois dias seguintes, fez trabalhos táticos para tentar implantar um novo estilo de jogo: o 4-2-3-1: "Espero que a gente tenha condições de ter um time mais seguro em campo, com equilíbrio. Queremos que a equipe jogue com mais tranquilidade em busca de um resultado positivo". O técnico só não espera vida fácil contra o time de Goiás, mesmo que tenha apenas sete pontos no Brasileirão. "Acredito que será um jogo complicado, porque o Atlético tem uma transição rápida, com jogadores de velocidade na frente. É um time interessante, que tem evoluído no campeonato e temos que ter esta consciência", opinou Dorival. O São Paulo deve entrar em campo com Renan Ribeiro, Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Gómez; Pratto.