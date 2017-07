'Só temos plano A', diz Okamotto sobre candidatura de Lula em 2018

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, disse nesta quarta-feira (12) que o PT não tem um plano B para a disputa presidencial de 2018, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja impedido de concorrer no ano que vem. "Essa hipótese não passa pela minha cabeça. Só temos um plano. O plano A", afirmou. "O Lula é a principal liderança política em que povo deposita suas esperanças. Então vamos de Lula", disse. Questionado sobre o estado de espírito do ex-presidente, Okamotto rebateu. "O que você acha que a pessoa sente quando é condenada a nove anos [e meio] sendo inocente? Indignação, né? Indignação com a Justiça", disse. Apesar de toda a expectativa de condenação, Okamotto se disse surpreso com a decisão do juiz Sergio Moro. "Me surpreende porque a gente tenta acreditar que o juiz tem a obrigação de estabelecer a verdade e a justiça" Okamotto foi absolvido no mesmo processo. Em nota, seu advogado, Fernando Fernandes, afirmou que a decisão demonstra que a Lava Jato "está preenchida por ilegalidades e acusações que não constituem crime".