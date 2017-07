Botafogo vence Fluminense com gol de Roger e cola na zona da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo conquistou importante vitória nesta quarta-feira ao bater o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. O gol de Roger garantiu os três pontos para o time alvinegro, que colou na luta pelo G6 -zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada. Com o resultado, o Botafogo chega a 19 pontos e pula para a oitava colocação. O time alvinegro volta a campo na próxima segunda-feira, quando receberá o Sport, no estádio Nilton Santos. Já o Fluminense, por outro lado, permanece com os 17 pontos na décima posição. O time tricolor visita o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo. O Botafogo dominou as ações no primeiro tempo. O grande nome do clássico na etapa inicial foi Marcos Vinícius, que fez sua estreia como titular. Ele protagonizou as melhores jogadas ofensivas e quase marcou três vezes. Em duas ele parou em grandes defesas de Julio Cesar. Na outra, acertou o travessão. O Botafogo venceu o primeiro tempo por 1 a 0, mas o placar poderia ter sido bem maior. E só não foi porque Julio Cesar estava em noite inspirada. Foram três grandes defesas, em finalizações de Marcos Vinicius, além de duas bolas na trave. Quando o primeiro tempo se encaminhava para um empate sem gols, o Fluminense contribuiu. Em cobrança de escanteio, o Botafogo abriu o placar com Roger, que não fazia grande partida até então. O atacante teve até que se abaixar para, sem marcação, estufar a rede tricolor. Insatisfeito com o primeiro tempo, o técnico Abel Braga promoveu mudanças no segundo tempo. Mandou Calazans e Matheus Alessandro a campo, mas o desempenho do Fluminense seguiu igual. Matheus Alessandro, pelo menos, foi o protagonista da melhor chance de gol do Fluminense. Em cruzamento de Lucas, o jovem atacante apareceu bem por trás da zaga e cabeceou na trave do goleiro Jefferson, que apenas olhou. No fim, foi a vez de o Botafogo assustar. Em jogada de contra-ataque rápido, o Botafogo quase ampliou, aos 36min. Guilherme recebeu pela ponta esquerda, cortou Orejuela e fuzilou a meta de Julio César. A bola, no entanto, explodiu na trave. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Mascarenhas (Matheus Alessandro); Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Wellington Silva (Lucas Fernandes), Pedro (Calazans). T.: Abel Braga BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes (Fernandes), João Paulo, Marcos Vinícius (Camilo); Rodrigo Pimpão, Roger (Guilherme). T.: Jair Ventura Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Wagner Reway (MT) Gol: Roger, aos 39min do primeiro tempo; Cartões amarelo: Mascarenhas, Calazans e Henrique (Fluminense) Matheus Fernandes, Joel Carli, Victor Luis e João Paulo (Botafogo)